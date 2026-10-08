McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
|Lohnende McDonalds-Anlage?
|
08.10.2026 16:03:50
Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde die McDonalds-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 113,45 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0,881 McDonalds-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.10.2026 gerechnet (230,88 USD), wäre die Investition nun 203,51 USD wert. Damit wäre die Investition um 103,51 Prozent gestiegen.
McDonalds wurde jüngst mit einem Börsenwert von 164,39 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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|Freundlicher Handel: Dow Jones verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.at)
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|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|McDonald's Corp.
|209,60
|-0,66%
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