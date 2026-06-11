Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in McDonalds-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades McDonalds-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen McDonalds-Anteile an diesem Tag bei 236,93 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,221 McDonalds-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 192,42 USD, da sich der Wert eines McDonalds-Papiers am 10.06.2026 auf 282,52 USD belief. Mit einer Performance von +19,24 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war McDonalds zuletzt 200,33 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at