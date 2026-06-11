McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
|Profitable McDonalds-Investition?
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11.06.2026 16:03:54
Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades McDonalds-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen McDonalds-Anteile an diesem Tag bei 236,93 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 4,221 McDonalds-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 192,42 USD, da sich der Wert eines McDonalds-Papiers am 10.06.2026 auf 282,52 USD belief. Mit einer Performance von +19,24 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war McDonalds zuletzt 200,33 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Alberto Stocco / Shutterstock.com
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