WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

05.02.2026 16:03:58

Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen McDonalds-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das McDonalds-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 288,83 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das McDonalds-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,462 McDonalds-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 04.02.2026 auf 323,69 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 120,69 USD wert. Mit einer Performance von +12,07 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

McDonalds markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 227,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Pola Damonte / Shutterstock.com

