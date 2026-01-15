Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte eine McDonalds-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in McDonalds-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das McDonalds-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das McDonalds-Papier 268,89 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,719 McDonalds-Aktien. Die gehaltenen McDonalds-Aktien wären am 14.01.2026 1 145,93 USD wert, da der Schlussstand 308,13 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 14,59 Prozent.

McDonalds war somit zuletzt am Markt 219,88 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at