WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

Lukratives McDonalds-Investment? 19.02.2026 16:06:03

Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel hätte eine Investition in McDonalds von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen McDonalds-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der McDonalds-Aktie statt. Diesen Tag beendete das McDonalds-Papier bei 212,24 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,471 McDonalds-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 327,89 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 154,49 USD wert. Mit einer Performance von +54,49 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

McDonalds markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 232,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Bikeworldtravel / Shutterstock.com

Nachrichten zu McDonald's Corp.

