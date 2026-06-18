Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McDonalds-Investment von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die McDonalds-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die McDonalds-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 122,27 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 81,786 McDonalds-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.06.2026 23 212,56 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 283,82 USD belief. Mit einer Performance von +132,13 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

McDonalds war somit zuletzt am Markt 203,71 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at