Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McDonalds-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die McDonalds-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde die McDonalds-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 211,39 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die McDonalds-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 47,306 McDonalds-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 822,37 USD, da sich der Wert eines McDonalds-Anteils am 24.12.2025 auf 313,33 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 48,22 Prozent.

Der Börsenwert von McDonalds belief sich jüngst auf 221,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at