McDonald's Aktie

McDonald's für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

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Frühe Anlage 19.03.2026 16:04:01

Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McDonalds-Investment von vor 5 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McDonalds-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen McDonalds-Investment gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das McDonalds-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 222,44 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4,496 McDonalds-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 419,39 USD, da sich der Wert eines McDonalds-Anteils am 18.03.2026 auf 315,73 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 41,94 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von McDonalds betrug jüngst 225,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Bikeworldtravel / Shutterstock.com

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