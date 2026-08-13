McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
|McDonalds-Investmentbeispiel
|
13.08.2026 16:03:50
Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in McDonalds von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das McDonalds-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das McDonalds-Papier letztlich bei 119,52 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die McDonalds-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 8,367 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 306,73 USD, da sich der Wert eines McDonalds-Anteils am 12.08.2026 auf 275,70 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 130,67 Prozent angezogen.
McDonalds wurde am Markt mit 194,29 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pola Damonte / Shutterstock.com
Nachrichten zu McDonald's Corp.
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13.08.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones steigt zum Handelsende (finanzen.at)
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13.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones fällt nachmittags zurück (finanzen.at)
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12.08.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
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10.08.26
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10.08.26
|dailyAktien: Mc Donald’s – Charttechnisch angeschlagen (NewsTool)
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Analysen zu McDonald's Corp.
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|18.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|McDonald's Corp.
|235,80
|-0,51%