McDonald's Aktie

McDonald's für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

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Lukrative McDonalds-Anlage? 09.07.2026 16:03:58

Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in McDonalds von vor 5 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in McDonalds von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in McDonalds eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das McDonalds-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das McDonalds-Papier bei 235,68 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die McDonalds-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 42,430 Anteilen. Die gehaltenen McDonalds-Aktien wären am 08.07.2026 11 806,26 USD wert, da der Schlussstand 278,25 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18,06 Prozent zugenommen.

McDonalds wurde jüngst mit einem Börsenwert von 200,53 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com

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