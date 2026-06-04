Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in McDonalds von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die McDonalds-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der McDonalds-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 289,91 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die McDonalds-Aktie investierten, hätten nun 0,345 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 03.06.2026 94,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 273,29 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 5,73 Prozent eingebüßt.

McDonalds erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 196,78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at