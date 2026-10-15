McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
|Rentabler McDonalds-Einstieg?
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15.10.2026 16:03:55
Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte ein McDonalds-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem McDonalds-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die McDonalds-Aktie bei 305,25 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,276 McDonalds-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 780,70 USD, da sich der Wert einer McDonalds-Aktie am 14.10.2026 auf 238,31 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -21,93 Prozent.
McDonalds wurde am Markt mit 167,08 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pola Damonte / Shutterstock.com
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|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|24.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|McDonald's Corp.
|216,50
|0,23%
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