McDonald's Aktie

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WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

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Rentabler McDonalds-Einstieg? 15.10.2026 16:03:55

Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte ein McDonalds-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte ein McDonalds-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in McDonalds-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem McDonalds-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die McDonalds-Aktie bei 305,25 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,276 McDonalds-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 780,70 USD, da sich der Wert einer McDonalds-Aktie am 14.10.2026 auf 238,31 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -21,93 Prozent.

McDonalds wurde am Markt mit 167,08 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pola Damonte / Shutterstock.com

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McDonald's Corp. 216,50 0,23% McDonald's Corp.

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