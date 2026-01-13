Merck Aktie

Lohnende Merck-Investition? 13.01.2026 16:04:20

Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Merck-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Merck-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Merck-Anteile betrug an diesem Tag 48,38 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Merck-Papier investiert hätte, hätte er nun 20,670 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 256,94 USD, da sich der Wert eines Merck-Papiers am 12.01.2026 auf 109,19 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 125,69 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Merck belief sich zuletzt auf 274,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

