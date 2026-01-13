Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
|Lohnende Merck-Investition?
|
13.01.2026 16:04:20
Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Merck-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Merck-Anteile betrug an diesem Tag 48,38 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Merck-Papier investiert hätte, hätte er nun 20,670 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 256,94 USD, da sich der Wert eines Merck-Papiers am 12.01.2026 auf 109,19 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 125,69 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Merck belief sich zuletzt auf 274,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
Nachrichten zu Merck Co.
|
13.01.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse New York: Zum Start Gewinne im Dow Jones (finanzen.at)
|
08.01.26
|Merck in talks to buy cancer drugmaker Revolution Medicines for up to $32bn (Financial Times)
|
08.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones in Grün (finanzen.at)
|
08.01.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
07.01.26
|Börse New York: Dow Jones legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
06.01.26
|Gewinne in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
06.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)