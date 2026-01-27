Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Merck-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 105,38 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Merck-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,949 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.01.2026 gerechnet (107,40 USD), wäre das Investment nun 101,92 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1,92 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Merck betrug jüngst 270,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at