Merck Aktie

Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Merck-Investition 03.03.2026 16:05:13

Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Merck-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Merck-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Merck-Anteile an diesem Tag 70,00 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Merck-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 142,856 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Merck-Papiers auf 121,41 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 344,12 USD wert. Das entspricht einem Plus von 73,44 Prozent.

Der Marktwert von Merck betrug jüngst 298,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Merck Co.

mehr Nachrichten