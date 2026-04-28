Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Merck-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Merck-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 73,62 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Merck-Papier investiert hätte, hätte er nun 13,583 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 497,28 USD, da sich der Wert eines Merck-Papiers am 27.04.2026 auf 110,23 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 49,73 Prozent.

Merck erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 276,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at