Merck Aktie

Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055

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Rentables Merck-Investment? 18.08.2026 16:03:44

Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Merck-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Merck-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Merck-Papier bei 77,79 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Merck-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 128,551 Merck-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Merck-Papiers auf 135,97 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 479,11 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 74,79 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Merck zuletzt 335,43 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

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