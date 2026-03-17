Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Merck-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Merck-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Merck-Papier an diesem Tag 94,79 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,550 Merck-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Merck-Aktie auf 115,43 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 217,74 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 21,77 Prozent.

Merck war somit zuletzt am Markt 286,41 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at