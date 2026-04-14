Zwischen Ruhe und Panik: Was die VIX-Werte wirklich sagen. Jetzt informieren! -W-

Merck Aktie

Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Merck-Anlage 14.04.2026 16:03:52

Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Merck gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Merck-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Merck-Papier an diesem Tag 79,17 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Merck-Aktie investiert hat, hat nun 126,310 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Merck-Papiers auf 120,15 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 176,20 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 51,76 Prozent.

Insgesamt war Merck zuletzt 301,17 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Merck Co.

mehr Nachrichten