Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
|Merck-Anlage
|
14.04.2026 16:03:52
Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Merck-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Merck-Papier an diesem Tag 79,17 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Merck-Aktie investiert hat, hat nun 126,310 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Merck-Papiers auf 120,15 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15 176,20 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 51,76 Prozent.
Insgesamt war Merck zuletzt 301,17 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
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