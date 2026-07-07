Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
|Lukratives Merck-Investment?
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07.07.2026 16:04:01
Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Merck-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 80,90 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 123,609 Merck-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 671,20 USD, da sich der Wert einer Merck-Aktie am 06.07.2026 auf 126,78 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 56,71 Prozent angewachsen.
Merck war somit zuletzt am Markt 320,27 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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