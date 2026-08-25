Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde die Merck-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Merck-Anteile betrug an diesem Tag 59,51 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Merck-Aktie investiert hat, hat nun 1,680 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 253,15 USD, da sich der Wert eines Merck-Anteils am 24.08.2026 auf 150,66 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 253,15 USD, was einer positiven Performance von 153,15 Prozent entspricht.

Am Markt war Merck jüngst 377,01 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at