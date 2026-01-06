Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
|Merck-Investment
|
06.01.2026 16:04:15
Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das Merck-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Merck-Anteile betrug an diesem Tag 78,67 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,271 Merck-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.01.2026 auf 107,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 136,57 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36,57 Prozent gesteigert.
Der Merck-Wert an der Börse wurde auf 263,76 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
