Merck-Investment 06.01.2026 16:04:15

Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Merck-Aktien gewesen.

Das Merck-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Merck-Anteile betrug an diesem Tag 78,67 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,271 Merck-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.01.2026 auf 107,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 136,57 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 36,57 Prozent gesteigert.

Der Merck-Wert an der Börse wurde auf 263,76 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Börse aktuell - Live Ticker

ATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

