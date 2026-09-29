Merck Aktie

Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055

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Profitabler Merck-Einstieg? 29.09.2026 16:03:48

Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Merck-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Merck-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 78,58 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Merck-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 127,259 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 148,69 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 922,12 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 89,22 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Merck belief sich zuletzt auf 366,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

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