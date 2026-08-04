Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Merck gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Merck-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Merck-Papiers betrug an diesem Tag 79,86 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,252 Merck-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 159,99 USD, da sich der Wert eines Merck-Papiers am 03.08.2026 auf 127,77 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 59,99 Prozent.

Der Börsenwert von Merck belief sich zuletzt auf 321,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at