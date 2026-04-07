Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
|Merck-Anlage
|
07.04.2026 16:03:46
Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Merck von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Merck-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Merck-Aktie bei 52,93 USD. Bei einem Merck-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,894 Merck-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 283,40 USD, da sich der Wert einer Merck-Aktie am 06.04.2026 auf 120,85 USD belief. Mit einer Performance von +128,34 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Merck wurde jüngst mit einem Börsenwert von 299,38 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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