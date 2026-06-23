Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
|Rentabler Merck-Einstieg?
|
23.06.2026 16:04:00
Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Merck von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Merck-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Merck-Papier an diesem Tag bei 75,58 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Merck-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,323 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Merck-Anteile wären am 22.06.2026 152,79 USD wert, da der Schlussstand 115,48 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 52,79 Prozent zugenommen.
Merck erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 280,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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