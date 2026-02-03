Merck Aktie

Langfristige Anlage 03.02.2026 16:04:06

Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merck-Investment von vor 5 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merck-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Merck-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Merck-Papier statt. Der Schlusskurs der Merck-Anteile betrug an diesem Tag 73,84 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Merck-Aktie investiert hat, hat nun 13,543 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 02.02.2026 1 535,35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 113,37 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 53,54 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Merck belief sich zuletzt auf 273,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

