Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
|Langfristige Anlage
|
03.02.2026 16:04:06
Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merck-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Merck-Papier statt. Der Schlusskurs der Merck-Anteile betrug an diesem Tag 73,84 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Merck-Aktie investiert hat, hat nun 13,543 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 02.02.2026 1 535,35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 113,37 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 53,54 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Merck belief sich zuletzt auf 273,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
Nachrichten zu Merck Co.
|
16:02
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
15:43
|Merck & Co.-Aktie höher: Starkes Jahr 2025 - Ausblick enttäuscht (dpa-AFX)
|
12:51
|Ausblick: Merck & Co. öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.01.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
30.01.26
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
30.01.26
|Verluste in New York: Das macht der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
30.01.26
|Schwacher Handel: Dow Jones beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse New York: Dow Jones liegt am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)