Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
|Merck-Anlage im Blick
|
15.09.2026 16:03:48
Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merck-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Merck-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 72,81 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Merck-Aktie investiert, befänden sich nun 1,373 Merck-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Merck-Papiere wären am 14.09.2026 198,94 USD wert, da der Schlussstand 144,85 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 98,94 Prozent gleich.
Alle Merck-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 355,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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