Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merck-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Merck-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Merck-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 72,81 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Merck-Aktie investiert, befänden sich nun 1,373 Merck-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Merck-Papiere wären am 14.09.2026 198,94 USD wert, da der Schlussstand 144,85 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 98,94 Prozent gleich.

Alle Merck-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 355,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at