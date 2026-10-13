Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merck-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Merck-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das Merck-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Merck-Papiers betrug an diesem Tag 78,95 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,666 Merck-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 12.10.2026 1 842,31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 145,45 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 84,23 Prozent.

Merck wurde am Markt mit 359,38 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at