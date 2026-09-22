Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
|Performance im Blick
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22.09.2026 16:03:38
Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Merck-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 60,18 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Merck-Aktie investierten, hätten nun 16,616 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 484,07 USD, da sich der Wert eines Merck-Anteils am 21.09.2026 auf 149,50 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 148,41 Prozent erhöht.
Merck wurde jüngst mit einem Börsenwert von 362,13 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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