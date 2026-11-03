Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
|Performance im Blick
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03.11.2026 16:03:57
Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde die Merck-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 103,38 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,673 Merck-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 435,09 USD, da sich der Wert eines Merck-Papiers am 02.11.2026 auf 148,36 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 43,51 Prozent gesteigert.
Der Merck-Wert an der Börse wurde auf 368,73 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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