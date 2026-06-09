Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in Merck-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Merck-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 79,33 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Merck-Papier investiert hätte, hätte er nun 12,606 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.06.2026 auf 119,52 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 506,62 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +50,66 Prozent.

Merck wurde am Markt mit 299,03 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at