Merck Aktie
WKN DE: A0YD8Q / ISIN: US58933Y1055
|Lohnender Merck-Einstieg?
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09.06.2026 16:03:50
Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Merck-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 79,33 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Merck-Papier investiert hätte, hätte er nun 12,606 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.06.2026 auf 119,52 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 506,62 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +50,66 Prozent.
Merck wurde am Markt mit 299,03 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
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