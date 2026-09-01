Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Microsoft-Investition
|
01.09.2026 16:03:37
Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Microsoft-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 57,59 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,736 Microsoft-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 507,29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 880,86 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 780,86 Prozent zugenommen.
Alle Microsoft-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,81 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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