Microsoft-Investment im Blick 17.02.2026 16:03:58

Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 10 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Microsoft-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Microsoft-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 52,42 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Microsoft-Papier investiert hätte, hätte er nun 190,767 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.02.2026 auf 401,32 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 76 558,57 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 76 558,57 USD entspricht einer Performance von +665,59 Prozent.

Am Markt war Microsoft jüngst 2,97 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Asif Islam / Shutterstock.com

