Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 21.07.2026 16:03:47

Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Microsoft-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die Microsoft-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Microsoft-Papier bei 343,77 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Microsoft-Aktie investiert hat, hat nun 0,291 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.07.2026 auf 402,29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,02 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,02 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Microsoft zuletzt 2,92 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Asif Islam / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microsoft Corp.

mehr Nachrichten