Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Microsoft-Aktie Investoren gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die Microsoft-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Microsoft-Papier bei 343,77 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Microsoft-Aktie investiert hat, hat nun 0,291 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.07.2026 auf 402,29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 117,02 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 17,02 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Microsoft zuletzt 2,92 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at