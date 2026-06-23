Microsoft Aktie

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WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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Microsoft-Investment 23.06.2026 16:04:00

Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Microsoft-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Microsoft-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Microsoft-Anteile an diesem Tag bei 335,02 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 29,849 Microsoft-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 964,72 USD, da sich der Wert eines Microsoft-Papiers am 22.06.2026 auf 367,34 USD belief. Das entspricht einem Plus von 9,65 Prozent.

Insgesamt war Microsoft zuletzt 2,81 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Peteri / Shutterstock.com

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