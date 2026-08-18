Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Langfristige Anlage
|
18.08.2026 16:03:44
Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Microsoft-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 316,48 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Microsoft-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,160 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 17.08.2026 auf 480,35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 517,79 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +51,78 Prozent.
Jüngst verzeichnete Microsoft eine Marktkapitalisierung von 3,68 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Asif Islam / Shutterstock.com
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