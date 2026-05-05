Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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Lohnende Microsoft-Anlage? 05.05.2026 16:04:07

Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Microsoft-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 05.05.2021 wurden Microsoft-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Microsoft-Anteile bei 246,47 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,057 Microsoft-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.05.2026 auf 413,62 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 678,18 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 67,82 Prozent.

Microsoft wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,08 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Canadapanda / Shutterstock.com

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