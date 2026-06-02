Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Rentable Microsoft-Investition?
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02.06.2026 16:04:01
Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Microsoft-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 247,30 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Microsoft-Papier investiert hätte, hätte er nun 40,437 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Microsoft-Aktie auf 460,52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18 621,92 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 18 621,92 USD, was einer positiven Performance von 86,22 Prozent entspricht.
Microsoft war somit zuletzt am Markt 3,34 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: turtix / Shutterstock.com
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