Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Microsoft-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Microsoft-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 216,34 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,462 Microsoft-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Microsoft-Papiere wären am 12.01.2026 220,57 USD wert, da der Schlussstand 477,18 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 120,57 Prozent angewachsen.

Microsoft markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,56 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at