Microsoft Aktie

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

Profitabler Microsoft-Einstieg? 13.01.2026 16:04:20

Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Microsoft-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Microsoft-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 216,34 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,462 Microsoft-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Microsoft-Papiere wären am 12.01.2026 220,57 USD wert, da der Schlussstand 477,18 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 120,57 Prozent angewachsen.

Microsoft markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,56 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Justin Sullivan/Getty Images

Nachrichten zu Microsoft Corp.

Analysen zu Microsoft Corp.

12.01.26 Microsoft Overweight Barclays Capital
05.01.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
03.12.25 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
19.11.25 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.11.25 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel

Microsoft Corp. 402,90 -0,12% Microsoft Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Plus -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen mehrheitlich fester -- Nikkei überspringt erstmals 54.000-Punkte-Marke
Der heimische Aktienmarkt verbucht zur Wochenmitte Gewinne. Der DAX tendiert seitwärts. An den Börsen in Fernost geht es am Mittwoch mehrheitlich bergauf.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

