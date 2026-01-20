Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Microsoft-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Microsoft-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Microsoft-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 50,79 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Microsoft-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,689 Microsoft-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 054,14 USD, da sich der Wert eines Microsoft-Anteils am 16.01.2026 auf 459,86 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 805,41 Prozent zugenommen.

Der Microsoft-Wert an der Börse wurde auf 3,42 Bio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at