Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Frühe Anlage
|
20.01.2026 16:04:27
Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Microsoft-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Microsoft-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 50,79 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Microsoft-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,689 Microsoft-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 054,14 USD, da sich der Wert eines Microsoft-Anteils am 16.01.2026 auf 459,86 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 805,41 Prozent zugenommen.
Der Microsoft-Wert an der Börse wurde auf 3,42 Bio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Peteri / Shutterstock.com
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
17:04
|Rechtsstreit eskaliert: Musk will Milliarden von OpenAI zurück - Microsoft-Aktie trotzt dem Risiko (finanzen.at)
|
12:47
|Microsoft chief Satya Nadella warns AI boom could falter without wider adoption (Financial Times)
|
16.01.26
|Microsoft-Aktie gewinnt: OpenAI bereitet Integration von Anzeigen bei ChatGPT vor (dpa-AFX)
|
16.01.26
|Freitagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
15.01.26
|Microsoft-Aktie gibt nach: Kartell-Ärger in der Schweiz (dpa-AFX)
|
14.01.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
14.01.26
|Microsoft-Aktie tiefer: Neue Initiative geht einige Kritikpunkte an KI-Infrastrukturprojekten an (finanzen.at)
|
14.01.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones notiert im Minus (finanzen.at)