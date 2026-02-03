Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Performance im Blick
|
03.02.2026 16:04:06
Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Microsoft-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Microsoft-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Microsoft-Papier an diesem Tag bei 258,35 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Microsoft-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,387 Microsoft-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 163,87 USD, da sich der Wert einer Microsoft-Aktie am 02.02.2026 auf 423,37 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +63,87 Prozent.
Microsoft wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,19 Bio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: James Marvin Phelps / Shutterstock.com
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
16:02
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Börse New York in Grün: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Montagshandels steigen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Doch keine Milliarden? Aktien von NVIDIA und Microsoft sinken nach Zweifeln an Mega-Investment an OpenAI (finanzen.at)
|
02.02.26
|Handel in New York: Dow Jones am Montagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
02.02.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Montagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
30.01.26
|Stockpickers: Ilika, Microsoft, GE Aerospace (Financial Times)
|
30.01.26
|Absturz auf breiter Front: Bitcoin, Ethereum & Co. brechen ein - Das sind die Gründe (finanzen.at)
|
30.01.26
|Meta, Microsoft and the tyranny of small differences (Financial Times)