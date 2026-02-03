Microsoft Aktie

03.02.2026 16:04:06

Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Microsoft-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Microsoft-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Microsoft-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Microsoft-Papier an diesem Tag bei 258,35 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Microsoft-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,387 Microsoft-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 163,87 USD, da sich der Wert einer Microsoft-Aktie am 02.02.2026 auf 423,37 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +63,87 Prozent.

Microsoft wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,19 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: James Marvin Phelps / Shutterstock.com

