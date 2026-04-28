Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Microsoft-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Microsoft-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde die Microsoft-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Microsoft-Anteile an diesem Tag 307,26 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Microsoft-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,325 Microsoft-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 27.04.2026 auf 424,82 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 138,26 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 38,26 Prozent angewachsen.

Microsoft wurde am Markt mit 3,15 Bio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at