Vor Jahren in Microsoft eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 23.11.2016 wurde die Microsoft-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Microsoft-Aktie an diesem Tag bei 60,40 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Microsoft-Aktie investierten, hätten nun 1,656 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 815,40 USD, da sich der Wert eines Microsoft-Papiers am 23.11.2026 auf 492,50 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 715,40 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Microsoft belief sich zuletzt auf 3,62 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at