Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 12.05.2026 16:04:01

Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Microsoft-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Microsoft-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Microsoft-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Das Microsoft-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Microsoft-Anteile an diesem Tag bei 51,51 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Microsoft-Aktie investiert, befänden sich nun 194,137 Microsoft-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 80 112,60 USD, da sich der Wert eines Microsoft-Anteils am 11.05.2026 auf 412,66 USD belief. Damit wäre die Investition um 701,13 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 3,08 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Asif Islam / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microsoft Corp.

mehr Nachrichten