Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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Microsoft-Anlage unter der Lupe 04.08.2026 16:03:47

Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel hätte eine Investition in Microsoft von vor 10 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel hätte eine Investition in Microsoft von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Microsoft-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Microsoft-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Microsoft-Anteile betrug an diesem Tag 57,39 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Microsoft-Aktie investierten, hätten nun 174,246 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Microsoft-Aktien wären am 03.08.2026 84 971,25 USD wert, da der Schlussstand 487,65 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 749,71 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Microsoft betrug jüngst 3,46 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: James Marvin Phelps / Shutterstock.com

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