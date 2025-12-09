Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel hätte eine Investition in Microsoft von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Microsoft eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde das Microsoft-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 245,42 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Microsoft-Papier investiert hätte, befänden sich nun 40,746 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 08.12.2025 20 007,33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 491,02 USD belief. Das entspricht einem Plus von 100,07 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Microsoft eine Börsenbewertung in Höhe von 3,59 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at