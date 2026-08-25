Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Rentable Microsoft-Anlage?
|
25.08.2026 16:03:38
Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel hätte eine Investition in Microsoft von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Microsoft-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 302,01 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 33,111 Microsoft-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (487,31 USD), wäre das Investment nun 16 135,56 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +61,36 Prozent.
Der Börsenwert von Microsoft belief sich zuletzt auf 3,59 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Peteri / Shutterstock.com
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