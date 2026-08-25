Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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Rentable Microsoft-Anlage? 25.08.2026 16:03:38

Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel hätte eine Investition in Microsoft von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel hätte eine Investition in Microsoft von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Microsoft-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Microsoft-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 302,01 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 33,111 Microsoft-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.08.2026 gerechnet (487,31 USD), wäre das Investment nun 16 135,56 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +61,36 Prozent.

Der Börsenwert von Microsoft belief sich zuletzt auf 3,59 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Peteri / Shutterstock.com

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