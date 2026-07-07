Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microsoft-Investment von vor 10 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Microsoft-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Microsoft-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 51,38 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Microsoft-Aktie investiert, befänden sich nun 19,463 Microsoft-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 527,05 USD, da sich der Wert eines Microsoft-Papiers am 06.07.2026 auf 386,74 USD belief. Mit einer Performance von +652,71 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Microsoft zuletzt 2,90 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at