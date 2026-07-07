Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Frühe Anlage
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07.07.2026 16:04:01
Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Microsoft-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Microsoft-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 51,38 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Microsoft-Aktie investiert, befänden sich nun 19,463 Microsoft-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 527,05 USD, da sich der Wert eines Microsoft-Papiers am 06.07.2026 auf 386,74 USD belief. Mit einer Performance von +652,71 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Microsoft zuletzt 2,90 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Asif Islam / Shutterstock.com