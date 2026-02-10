Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Microsoft von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Microsoft-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Microsoft-Papier statt. Zum Handelsende standen Microsoft-Anteile an diesem Tag bei 242,82 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Microsoft-Aktie investiert hat, hat nun 4,118 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.02.2026 auf 413,60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 703,32 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 70,33 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Microsoft belief sich jüngst auf 2,98 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at